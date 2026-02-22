دوري نجوم العراق.. زاخو يتخطى النفط بهدفين نظيفين

شفق نيوز- زاخو

حقق ‏فريق زاخو فوزاً مهماً على ضيفه النفط، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب زاخو الدولي عند الساعة 9:00 مساءً وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 2-0.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق زاخو بهدفين دون مقابل للنفط ، سجل لاعب زاخو آسو رستم الهدف الأول في الدقيقة 28، وأضاف اللاعب ديبوتي أوغونا الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية المواجهة.

وبهذا الفوز رفع زاخو رصيده للنقطة 33 بالمركز السادس، وتجمد رصيد النفط عند النقطة 21 بالمركز 14.