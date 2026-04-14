دوري نجوم العراق.. أربيل يخطف ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه النفط

شفق نيوز- بغداد

خطف فريق أربيل ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه النفط بعد تحقيقه الفوز بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد، وهو الملعب الافتراضي لفريق النفط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق أربيل بهدف دون مقابل للنفط، جاء الهدف عن طريق اللاعب مارلين تشوبانوف في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني عند الدقيقة 90+7 سجل أربيل هدفه الثاني عن طريق البديل الناجح كيلان لقمان.

وشهد اللقاء طرد لاعب أربيل اكوا هازير في الدقيقة 80 لتراكم البطاقات، ليكمل أربيل المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذا الفوز رفع فريق أربيل رصيده للنقطة 56 بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد النفط عند النقطة 37 بالمركز 11.