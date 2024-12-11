دوري نجوم العراق.. أربيل يحقق فوزاً مثيراً على الكهرباء

شفق نيوز/ ‏فاز فريق أربيل على ضيفه فريق الكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب فرانسو حريري في أربيل عند الساعة السابعة والنصف مساءً وانتهت لصالح "القلعة الصفراء" بنتيجة 4-3، وهي أعلى حصيلة أهداف في الدوري منذ انطلاق الجولة الأولى ولغاية هذه الجولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، سجل الهدف الأول لأربيل شيركو كريم في الدقيقة 8، وفي الدقيقة 39 نجح لاعب الكهرباء محمد زامل من تسجيل هدف من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل أربيل هدفه الثاني في الدقيقة 47 عن طريق كولين إندرسون، وأضاف أربيل هدفه الثالث عن طريق سفين منصور في الدقيقة 58، وفي الدقيقة 65 سجل أربيل هدفه الرابع عن طريق مصطفى قابيل، وفي الدقيقة 75 قلص الكهرباء النتيجة بعد تسجيل المحترف بياجبارا دومتي الهدف الثاني لفريقه، وسجل الكهرباء هدفه الثالث في الدقيقة 79 عن طريق حسين جاسم.

وشهد اللقاء طرد لاعب الكهرباء علي خالد في الدقيقة 90+3 بسبب ضربه للاعب أربيل باليد على وجهه.

وبهذه النتيجة رفع أربيل رصيده للنقطة 18 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 14 بالمركز 12.