دوري نجوم العراق.. أربع مواجهات في انطلاق الجولة الـ 14 وتأجيل مباراة

شفق نيوز/ تقام، يوم الجمعة، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 14 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، وتجري جميعها خارج العاصمة بغداد.

ثلاث مواجهات ستقام عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، وسيكون ملعب كربلاء الدولي مسرحاً لمباراة فريق القاسم مع الشرطة، بينما يلاقي فريق زاخو على ملعبه ضيفه أمانة بغداد، ويواجه فريق الميناء على ملعبه ضيفه الحدود.

هذا وسيكون ملعب فرانسو حريري، مسرحاً لمباراة أصحاب الأرض والجمهور فريق أربيل، مع ضيفه الكرخ عند الساعة السابعة مساءً.

في السياق، تقرر تأجيل مباراة فريق النجف مع ضيفه الكهرباء على ملعب الأول إلى يوم 12 آذار المقبل، لارتباط الكهرباء ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.