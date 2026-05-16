دوري نجوم العراق.. ديربي كوردستان يبتسم لنوروز

حسم فريق نوروز، ديربي كوردستان لصالحه بعد فوزه على مضيفه أربيل بهدف دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وأقيمت المباراة على ملعب فرانسو حريري في أربيل عند الساعة الثامنة مساءً، وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد رضا هدف الفوز لنوروز في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة، رفع نوروز رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد أربيل عند 70 نقطة في المركز الثالث.

وكان فريق زاخو قد تعادل مع ضيفه النجف بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 35 من دوري نجوم العراق لكرة القدم على ملعب زاخو الدولي، بمحافظة دهوك.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف سجله حسن رائد في الدقيقة العاشرة، قبل أن يخطف النجف هدف التعادل في الدقيقة 89 عبر اللاعب وليمار كروز.

وشهدت المباراة طرد لاعب زاخو أسو رستم في الوقت بدل الضائع، ليرفع زاخو رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن، مقابل 19 نقطة للنجف في المركز التاسع عشر.