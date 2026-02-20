دوري نجوم العراق.. ديربي بغداد يبتسم للصقور بثنائية على على الانيق

شفق نيوز- بغداد

‏عزز فريق القوة الجوية ‏صدارته بعد تحقيقه فوزاً مستحقاً على ضيفه فريق الطلبة 2-1 في ديربي بغداد ضمن منافسات الجولة 19 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، في مباراة جرت على ملعب المدينة في بغداد.

‏أنتهى الشوط الاول بتقدم فريق القوة الجوية بهدف دون مقابل للطلبة جاء الهدف برأسية عصام الصبحي في الدقيقة الخامسة، وفي الشوط الثاني سجل محمد جواد هدف القوة الجوية الثاني في الدقيقة 81، وفي الدقيقة 90+10 سجل علاء عبد الزهرة هدف التقليص للطلبة.

وبهذا الفوز تمسك القوة الجوية بالصدارة بعد ان رفع رصيده للنقطة 43 بينما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 34 بالمركز الخامس.