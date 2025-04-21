دوري نجوم العراق.. ديالى يفوز على نفط ميسان والطلبة يتعادل مع النفط

شفق نيوز/ فاز فريق ديالى على مضيفه نفط ميسان، فيما تعادل فريقا الطلبة والنفط، مساء اليوم الاثنين، في انطلاق منافسات الجولة 29 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة ديالى ونفط ميسان عند الساعة الخامسة عصراً على ملعب ميسان الدولي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق ديالى هدفه الوحيد في الدقيقة 71 عن طريق كولينز أوباري.

وبهذه النتيجة رفع ديالى رصيده للنقطة 24 بالمركز 19، وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 42 بالمركز السابع.

وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق النفط بعشرة لاعبين مع ضيفه فريق الطلبية سلباً بدون أهداف.

وجرت المباراة في نفس التوقيت على ملعب الساحر أحمد راضي في العاصمة بغداد.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 41 بالمركز التاسع، ورفع الطلبة رصيده للنقطة 48 بالمركز الرابع.

وشهد اللقاء طرد لاعب النفط وليد كريم في الدقيقة 50 للعبه الخطر، ليكمل النفط المباراةبعشرةلاعبين.