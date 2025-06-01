دوري نجوم العراق.. ديالى يفوز على دهوك بمباراة مؤجلة من الجولة 24

شفق نيوز/ فاز فريق ديالى على ضيفه دهوك، مساء اليوم الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة 24 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة عند الساعة السابعة مساءً، على ملعب المدينة في بغداد وهو الملعب الافتراضي لفريق ديالى، وانتهت لصالح ديالى بنتيجة 2-1.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق دهوك بهدف دون مقابل جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب أيمن الصفاقسي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل فريق دهوك هدف التعديل في الدقيقك 83 عن طريق سيامند عگيد، وفي الدقيقة 88 سجل ديالى هدفه الثاني من تسديدة جميلة عن طريق البديل علي سجاد.

وبهذه النتيجة رفع فريق ديالى رصيده للنقطة 34 بالمركز 17 وتجمد رصيد دهوك عند النقطة 52 بالمركز السادس.