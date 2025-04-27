دوري نجوم العراق.. دهوك يكرم وفادة كربلاء

شفق نيوز/ تمكن فريق دهوك من تحقيق الفوز على ضيفه كربلاء، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب دهوك الدولي عند الساعة الـ7:30 مساءً، وانتهت لصالح دهوك بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق دهوك بهدف دون مقابل للضيوف، جاء الهدف من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء نفذها بنجاح اللاعب كريم درويش.

وفي الشوط الثاني سجل زانا عادل الهدف الثاني لدهوك في مرمى كربلاء من مسافة بعيدة في الدقيقة 66، وقلص كربلاء النتيجة في الدقيقة 68 بعد تسجيل اللاعب عبد الله حسون من مسافة بعيدة على يسار حارس دهوك محمد صالح.

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 44 بالمركز السابع، وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة22بالمركز19.