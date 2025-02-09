دوري نجوم العراق.. دهوك يفوز على النفط والكهرباء يتعادل مع النجف

شفق نيوز/ ‏فاز فريق دهوك على ضيفه فريق النفط، يوم الأحد، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 19 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول في‏ المباراة التي جرت على ملعب دهوك عند الساعة 5:00 عصراً، بتقدم فريق دهوك بهدف دون مقابل لضيفه النفط، سجل الهدف لوكاس هنريك عند الدقيقة 21.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 34 بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد النفط عند النقطة 27 بالمركز التاسع.

‏وفي المباراة الثانية التي جرت في نفس التوقيت تعادل فريق الكهرباء مع ضيفه فريق النجف سلبياً من دون أهداف، وجرت مباراة على ملعب الزوراء في بغداد.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 25 بالمركز 11 ورفع الكهرباء رصيده للنقطة 22 بالمركز 14.