دوري نجوم العراق.. دهوك يخطف ثلاث نقاط ثمينة من القوة الجوية

شفق نيوز/ خطف فريق دهوك ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه القوة الجوية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب دهوك عند الساعة السابعة والنصف مساء، وانتهت لصالح دهوك بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل دهوك هدفه برأسية باشانغ عبد الله عند الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

وشهد اللقاء طرد لاعب دهوك كريم درويش في الدقيقة 90+1 لسوء السلوك.

ورغم خسارة القوة الجوية إلا أنه بقى متصدراً ترتيب الفرق برصيد 28 نقطة، بينما رفع دهوك رصيده للنقطة 24 بالمركز الخامس.