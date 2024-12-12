دوري نجوم العراق.. دهوك يحقق فوزاً مستحقاً على الحدود

شفق نيوز/ حقق فريق دهوك فوزاً مستحقاً على ضيفه فريق الحدود بنتيجة كبيرة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الـ 11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم. وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب الساحر أحمد راضي، عند الساعة الـ 2:30 من بعد ظهر اليوم الخميس. وانتهى الشوط الأول بتقدم دهوك بهدفين دون مقابل للحدود جاءت الأهداف عن طريق باشنغ عبد الله في الدقيقة الـ 35 وبيتر كوركيس من ركلة جزاء في الدقيقة 45+4. وفي الشوط الثاني اضاف دهوك هدفه الثالث عند الدقيقة الـ 48 عن طريق يانيك زاكري، وقلص الحدود النتيجة بتسجيله هدفه الوحيد في الدقيقة الـ 77 عن طريق علي كريم، وعاد دهوك ليسجل هدفه الرابع في الدقيقة الـ 80 عن طريق كيلبرت كومسون.وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة الـ 11 بالمركز الـ 14 بترتيب الدوري، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة الثالثة بالمركز الأخير.