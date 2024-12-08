دوري نجوم العراق.. دهوك يحقق الفوز على ديالى

شفق نيوز/ فاز فريق دهوك على ضيفه فريق ديالى، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب دهوك عند الساعة الخامسة والربع مساءً وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دهوك بهدفين لهدف، سجل هدف دهوك الأول باشنغ عبد الله في الدقيقة العاشرة، وجاء هدف دهوك الثاني عن طريق اللاعب بيتر كوركيس في الدقيقة 20، وقلص ديالى النتيجة بتسجيله هدفه في الدقيقة 38 من ركلة جزاء نفذها بنجاح بنيامين آكور.

وفي الشوط الثاني أضاف لاعب دهوك باشنغ عبد الله هدفاً ثالثاً لفريقه في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة الثامنة بالمركز 17، وتجمد رصيد ديالى عند النقطة 4 بالمركز 19.