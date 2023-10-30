دوري نجوم العراق.. دهوك يحسم ديربي كوردستان بعشرة لاعبين ويجتاز نوروز بهدف نظيف

شفق نيوز/ فاز فريق نادي دهوك على مضيفه فريق نادي نوروز بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الثالثة عصرا على ملعب السليمانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دهوك بهدف دون مقابل، جاء الهدف عن طريق اللاعب يانيك زاكري في الدقيقة 19، وظلت النتيجة على حالها رغم ضغط نوروز على مرمى دهوك طوال الشوط الثاني.

وشهد اللقاء طرد لاعب دهوك هيران احمد بعد إشهار حكم اللقاء بوجهه البطاقة الحمراء بالدقيقة 68 لتعمده الخشونة ليكمل دهوك المباراة بعشرة لاعبين.