دوري نجوم العراق.. دهوك يتغلب على النجف وتعادل النفط مع القوة الجوية

شفق نيوز- بغداد/ دهوك

تمكن فريق دهوك من الفوز على ضيفه النجف، فيما تعادل فريقا القوة الجوية والنفط سلباً، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتعادل فريق النفط مع ضيفه فريق القوة الجوية من دون أهداف، في المواجهة التي جرت في الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد، وهو الملعب الافتراضي لفريق النفط.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 17 بالمركز الثاني، ورفع النفط رصيده للنقطة العاشرة بالمركز 13.

فيما فاز فريق دهوك على ضيفه فريق النجف بهدف واحد دون مقابل وجرت المباراة على ملعب الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دهوك بهدف دون رد سجل، سجل اللاعب بولي جونيور في الدقيقة 11.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة.