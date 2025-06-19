دوري نجوم العراق.. حسم الفرق الهابطة و"البلي أوف" وتعقيد أمام "الدرجة الممتازة"

شفق نيوز/ هبط ناديا كربلاء والحدود بشكل رسمي الى الدوري العراقي الممتاز قبل جولتين من انتهاء دوري نجوم العراق.

بينما أصبح من المؤكد ذهاب فريق نفط البصرة إلى ملحق "البلي أوف" للبقاء أو الهبوط بعد مواجهته صاحب المركز الثالث من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ولم يتم حسم الفريقين المتأهلين من الدوري الممتاز إلى دوري النجوم لغاية انتهاء الجولة 35 من التنافس الشرس الذي تشهده أربعة أندية لخطف بطاقتي التأهل إلى دوري النجوم.

وقد جمع نادي الغراف المتصدر ومنافسه نادي الموصل صاحب الوصافة 63 نقطة، بينما جاء نادي أمانة بغداد ثالثاً وجمع 62 نقطة، في حين ينافسهم نادي الجولان لخطف إحدى البطاقات باحتلاله المركز الرابع وجمع 59 نقطة وما زالت حظوظ الفرق الأربعة واردة لتقارب النقاط، ولاسيما أن هنالك ثلاث جولات حاسمة بانتظارهم.

بالمقابل حُسم أمر الفريق الهابط الأول إلى دوري الدرجة الأولى وهو نادي الصناعات الكهربائية ولا تنفعه نتائج المباريات المتبقية الثلاث حتى وإن فاز بها، إذ جمع 14 نقطة، في حين يتنافس فريقان على حسم هبوط أحدهما إلى الدرجة الأولى وهما ناديا نفط الوسط والاتصالات ولكل منهما 37 نقطة.

فيما يقع ناديا الناصرية والصناعة في منطقة الخطر أيضاً لتقارب نقاطهما من نفط الوسط والاتصالات، ولكل منهما 39 نقطة وستكون الجولات الثلاث المتبقية هي الفيصل في تحديد النادي الهابط الثاني للدرجة الأولى، والنادي الذي سيخوض مباراة "البلي أوف" مع النادي الذي يحتل المركز الثالث بترتيب فرق أندية الدرجة الأولى.