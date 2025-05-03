دوري نجوم العراق.. ثلاث مواجهات مهمة في ختام الجولة 31

شفق نيوز/ تختتم اليوم السبت، منافسات الجولة 31 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مواجهات جميعها خارج العاصمة بغداد.

‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة الـ5:30 عصراً تجمع فريق نفط ميسان وضيفه فريق القاسم، وتقام المباراة على ملعب ميسان الأولمبي.

ويتنافس الفريقان في لقاء اليوم على تبادل المراكز في حال فوز أي منهما على الآخر، حيث يحتل القاسم المركز السادس برصيد 45 نقطة وفي حال فوزه سيحتفظ بمركزه، أما في حال فوز نفط ميسان الذي يمتلك 43 نقطة بالمركز الثامن فسيقفز للمركز السادس بدلاً من القاسم.

‏بينما تقام مباراتان عند الساعة الـ8:30 والنصف مساءً، تجمع الأولى فريق الكرمة، الساعي لتحسين موقعه إذ يحتل المركز التاسع برصيد 43 نقطة، مع ضيفه فريق الميناء الذي يعاني من النتائج السلبية والتراجع إذ يحتل المركز 16 برصيد 31 نقطة، وتقام المباراة على ملعب الرمادي.

‏بينما تقام المباراة الثانية على ملعب نوروز في السليمانية، وتجمع أصحاب الأرض فريق نوروز، الذي سيلعب بدون جمهوره بعد العقوبة التي تلقاها من لجنة الانضباط. ويحتل المركز 12 برصيد 39 نقطة، مع ضيفه فريق الشرطة الذي يسعى لتحقيق الفوز بغية ضمان اللحاق بالمتصدر الزوراء الذي تلكأ بتعادله سلبياً أمام زاخو يوم أمس الجمعة، ويحتل الشرطة حاليا المركز الثاني برصيد 62 نقطة.