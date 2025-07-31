دوري نجوم العراق.. تعاقدات مع لاعبين محليين وصفقات "نارية" مع نجوم عرب

شفق نيوز- بغداد

تواصل أندية عراقية ناشطة في دوري نجوم العراق، إتمام تعاقداتها في لضم لاعبي منتخبات عربية إلى صفوفها، فيما راحت تفاتح وتتعاقد مع مدربين على مستوى عالٍ لقيادة فرقها الكروية في الموسم المقبل.

ووقع نادي الزوراء عقداً رسمياً مع اللاعب رزق بني هاني وهو خامس محترفي فريق الزوراء، ومثلّ المهاجم بني هاشم فريق الفيصلي الأردني وكانت له محطة في الدوري الماليزي، وحصل على بطل الدوري للموسم الماضي مع زملاءه بنادي الحسين أربد الأردني، وسبق له أن مثل المنتخب الأردني الأول وخاض إحدى مبارياته ضد المنتخب العراقي كبديل في تصفيات كأس العالم في البصرة.

فيما تعاقد الزوراء مع الحارس حسين حسن قادماً من الكرخ لموسم واحد.

واتفق مدافع الشرطة آكام هاشم مع إدارة نادي الزوراء ليمثل فريقه لموسم واحد.

والتحق المهاجم التونسي هيثم الجويني بعش "الصقور" لموسم واحد، ويعد من بين المهاجمين العرب البارزين في السنوات الأخيرة، وسبق له تمثيل عدة أندية بارزة، أبرزها الترجي الرياضي التونسي، وترينفي الإسباني، والعين السعودي، والمقاولون العرب المصري.

أما اللاعب علي جاسم فهو يقترب من العودة إلى القوة الجوية بعد احترافه في إيطاليا، ومن المقرر أن تتم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

فيما وقع المحترف العراقي علي حيدر للطلبة موسماً واحداً قادماً من نادي ستوك سيتي وهو أحد فرق دوري الدرجة السادس الإنكليزي.

في حين وقع المحترف البرازيلي "اورينهو" رسمياً لنادي زاخو لموسم واحد قادماً من الدوري الروسي الذي مثله لموسمين، وسبق أن مثل قبله نادي فلومينينسي البرازيلي.

وتجري إدارة زاخو مفاوضات رسمية مع المهاجم السوري عمر السومة قادماً من الوداد المغربي.

وظفر نادي أمانة بغداد بخدمات لاعب الارتكاز الأوزبكي ميرجلال قاسيموف، كما تعاقد النادي مع لاعب الوسط حيدر سالم قادماً من نادي الميناء.

وتعاقدت إدارة نادي الميناء مع المحترف التونسي ضياء الدين الجويني ليكون لاعباً لـ"السفانة" لموسم واحد.

وجدد نادي الكرمة عقد اللاعب منتظر عبد الأمير موسماً آخر، فيما أكمل تعاقدة مع اللاعب سجاد جاسم.

وانتقل اللاعب هيران أحمد إلى نوروز قادماً من القوة الجوية لموسم واحد.