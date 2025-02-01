دوري نجوم العراق.. تعاقدات البورصة الشتوية تشتعل قبل غلق انتقالات اللاعبين

شفق نيوز/ تمكنت إدارة نادي الكرمة العراقي، من التعاقد مع لاعب المنتخب النيجيري يوسف اماروا ليكون لاعبا للفريق، بينما غادر لاعبه علي حصني ليكون رسميا ضمن صفوف فريق نادي الزوراء.

فيما تعاقدت إدارة نادي الزوراء كذلك، مع لاعب منتخب سلطنة عمان منذر العلوي لتمثيل كرة النوارس في الجولات المقبلة لدوري نجوم العراق.

في حين تمكنت إدارة الميناء، من التعاقد مع لاعب المنتخب اليمني أسامة عنبر، لينضم لصفوف فريقها الكروي لنهاية الموسم.

أما الحارس مصطفى جاسم، فقد وقع رسمياً لنادي ديالى، قادماً من نادي القاسم، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

المدافع المحترف البرازيلي هالينسون هيرنانديز، انضم لنادي أربيل، فيما انتهت إدارة النادي من مراحل اتفاقها الأخير لضم لاعب منتخب العراق ريبين سولاقا، والمحترف الكاميروني فرانك سيدريك، لصفوف فريقها الكروي حتى نهاية الموسم.

وانتقل لاعب منتخب العراق الوطني أيمن حسين، من نادي الخور القطري إلى نادي الوكرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتلقى لاعب فريق القوة الجوية هيران أحمد، عرضاً رسمياً من نادي الخالدية البحريني ليكون ضمن صفوفه في الفترة القادمة، لكن إدارة القوة الجوية لم تحسم أمرها بشأن الاستغناء عنه لحد الآن.