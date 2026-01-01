دوري نجوم العراق.. تعادل نوروز والميناء والنفط مع النجف

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

‏تعادل فريق الميناء مع ضيفه فريق نوروز، وكذلك تعادل فريقا النجف والنفط، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري النجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت مباراة الميناء ونوروز على ملعب الفيحاء عند الساعة الرابعة عصراً وانتهت بنتيجة 1-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الميناء بهدف دون رد لنوروز، جاء الهدف في الدقيقة 11 عن طريق اللاعب مهند عبد الرحيم.

وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدف التعديل بوقت قاتل عند الدقيقة 90+3 عن طريق مروان حسين.

وبهذه النتيجة رفع الميناء رصيده للنقطة 13 بالمركز 12، كما رفع نوروز رصيده للنقطة 4 بالمركز 19.

وضمن المنافسات نفسها تعادل فريق النفط مع ضيفه فريق النجف من دون أهداف، في المباراة التي جرت بنفس التوقيت على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 13 بالمركز 11، كما رفع النجف رصيده للنقطة 7 بالمركز 16.