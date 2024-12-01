دوري نجوم العراق.. تعادل سلبي ينهي لقاء النفط وديالى

شفق نيوز/ تعادل فريق النفط مع مضيفه ديالى سلباً من دون أهداف، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب فرانسو حريري، وهو الملعب الافتراضي لفريق ديالى، عند الساعة الثانية والنصف عصراً.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 16 بالمركز الأول، ورفع ديالى رصيده للنقطة الرابعة بالمركز 19.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من أحمد عسكر حكم ساحة، ومصطفى نهاد مساعد أول، وبشار نوفل مساعد ثان، ومحمد صادق حكم رابع، وسالم عامر حكم "VAR".