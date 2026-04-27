دوري نجوم العراق.. تعادلان وفوز الكرخ على الكهرباء

شفق نيوز- بغداد/ السليمانية

تمكن فريق نوروز من انتزاع نقطة بتعادله مع القوة الجوية، كما تعادل فريقا النفط وزاخو، فيما فاز الكرخ على الكهرباء، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباريات الثلاث بنفس التوقيت، عند الساعة الخامسة مساءً.

وتعادل فريق القوة الجوية مع مضيفه نوروز بنتيجة 1-1. وجرت المباراة على ملعب نوروز في السليمانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نوروز بهدف دون مقابل للجوية، سجل الهدف اوجنين مريشتش في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدف التعديل في الدقيقة 68 عن طريق مهند محمود.

كيما تعادل فريق النفط مع ضيفه زاخو بهدف واحد لكل منهما. وجرت المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد، وهو الملعب الافتراضي للنفط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النفط بهدف دون مقابل لزاخو، جاء عن طريق اللاعب امادو موتاري في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني سجل زاخو هدف التعديل عن طريق آسو رستم في الدقيقة 61.

وشهد اللقاء ثلاث حالات طرد لفريق زاخو، حسن رائد في الدقيقة 65، وجابي كيكي في الدقيقة 79، وأحمد إبراهيم في الدقيقة 90+10.

فيما حقق فريق الكرخ فوزاً مستحقاً على الكهرباء بنتيجة 3-1، وجرت المباراة على ملعب الزوراء في بغداد، وهو الملعب الافتراضي للكهرباء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكرخ بهدفين دون مقابل للكهرباء، سجل هدف الكرخ الأول اللاعب صهيب رعد في الدقيقة 11، وجاء الثاني في الدقيقة 27 عبر اللاعب ممادو سورو.

وفي الشوط الثاني جاء الهدف الثالث للكرخ في الدقيقة 48 عبر اللاعب ممادو سورو، وقلص الكهرباء النتيجة بتسجيله هدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب لوكاس سانتوس في الدقيقة 78.