دوري نجوم العراق.. "أبناء الخابور" يسقطون النوارس ويقفزون الى المركز الثالث

شفق نيوز/ فاز فريق زاخو على ضيفه فريق الزوراء بنتيجة 1-0 في ختام منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب زاخو الاولمبي عند الساعة الخامسة عصراً.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق فرانك سدريك في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من احمد كاظم حكم ساحة، يساعده كل من كرار عباس مساعد أول، وظفر عباس مساعد ثاني، وليث فرحان حكم رابع، وزيد ثامر حكم "ڤار".

وبهذا الفوز قفز زاخو الى المركز الثالث برصيد 28 نقطة، فيما تراجع الزوراء الى المركز السادس وبرصيد 26 نقطة.