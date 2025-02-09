دوري نجوم العراق.. بعشرة لاعبين نفط البصرة يجتاز الحدود بثلاثية

شفق نيوز/ فاز فريق نفط البصرة على ضيفه الحدود، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر اليوم على ملعب الفيحاء، وانتهت لصالح نفط البصرة بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل نفط البصرة هدفه الأول في الدقيقة 58 عن طريق حسام مالك، وسجل الفريق هدفه الثاني بالدقيقة 68 عن طريق إسماعيل أورو، والثالث في الدقيقة 74 عن طريق علي خليل، وقلص الحدود الفارق بالدقيقة 79 عن طريق محمد فاروق.

وشهد اللقاء طرد لاعب من نادي نفط البصرة قبل نهاية الشوط الأول بقليل لكن الحدود لم يستغل النقص العددي ليخطف نفط البصرة ثلاث نقاط جديدة.

وبهذه النتيجة رفع فريق نفط البصرة رصيده للنقطة 20 بالمركز 17، وتجمد وصيد الحدود عند النقطة 10 بالمركز 19.