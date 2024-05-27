دوري نجوم العراق بالمركز العاشر في الترتيب الآسيوي

شفق نيوز/ أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، جدول ترتيب لدوريات القارة، حيث جاء دوري نجوم العراق بالمركز العاشر.

وبحسب الترتيب الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد حلّ الدوري السعودي بالمركز الأول، يليه بالمركز الثاني الدوري الياباني، والدوري الكوري الجنوبي ثالثاً، والإماراتي رابعاً، وبالمركز الخامس الدوري القطري.

وجاء الدوري الإيراني في المركز السادس، والصيني سابعاً، ثم التايلندي ثامناً، فالأوزبكستاني تاسعاً، وحلّ دوري نجوم العراق بالمركز العاشر، فالدوري الأسترالي بالمركز 11، والماليزي بالمركز 12.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أطلق دوري نجوم العراق للموسم 2023-2024 بدلاً من الدوري العراقي الممتاز.