دوري نجوم العراق..  النوارس تقهر نفط الوسط وزاخو يتعادل مع القاسم

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي زاخو مع ضيفه نادي القاسم بنتيجة 1-1، ، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة اولى من الدور السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

جرت المباراة عند الساعة الخامسة مساءً في ملعب زاخو.

انتهى الشوط الاول بتقدم زاخو بهدف دون مقابل للقاسم سجله مهيمن سليم الملاخ في الدقيقة التاسعة.

وفي الشوط الثاني جاء هدف التعديل للقاسم في الدقيقة 61 عن طريق علاء محيسن .

كما فاز نادي الزوراء على ضيفه نفط الوسط في مباراة مؤجلة ثانية من الجولة السادسة لدوري نجوم العراق.

واحتضن لقاء اليوم ملعب الزوراء عند الساعة الخامسة ايضاً والذي انتهى بفوز الزوراء 2-0.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي من دون اهداف.

وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه عن طريق حسن عبد الكريم لكن حكم اللقاء الغى الهدف بعد العودة الى الفار في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 70 سجل مراد محمد هدف التقدم للزوراء عن طريق اللاعب مراد محمد ، وجاء هدف الزوراء الثاني عن طريق محمد علي عبود في الدقيقة 90+1.