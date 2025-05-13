دوري نجوم العراق.. "النوارس" تحلق في سماء ميسان والشرطة تقبض على الكرمة

شفق نيوز/ ‏حقق فريق الزوراء فوزاً مهماً على مضيفه نفط ميسان، كما تغلب فريق الشرطة على صاحب الأرض والجمهور الكرمة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت مباراة الزوراء ونفط ميسان عند الساعة الـ8:30 مساءً على ملعب ميسان الأولمبي، وانتهت لصالح الزوراء بنتيجة 2-0.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل لنفط ميسان، سجل الهدف اللاعب إبراهيم توميو في الدقيقة 15، و‏أضاف الزوراء هدفه الثاني في الشوط الثاني عن طريق منذر العلوي في الدقيقة 47.

وشهد اللقاء طرد لاعب الزوراء حسين فلاح في الدقيقة 66 لتعدد البطاقات ليكمل الزوراء المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة تمسك الزوراء بالصدارة برصيد 71، وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 43 بالمركز 11.

وضمن المنافسات نفسها، حقق فريق الشرطة فوزاً كبيراً على مضيفه فريق الكرمة برباعية نظيفة، و‏جرت المباراة في نفس التوقيت على ملعب الرمادي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدف واحد دون مقابل للكرمة، جاء الهدف في الدقيقة 38 عن طريق بسام شاكر.

‏وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه الثاني في الدقيقة 62 عن طريق مهند علي، وعاد مهند علي ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث للشرطة في الدقيقة 78، وقبل إطلاق الحكم صافرته في الدقيقة 90+5 سجل الشرطة هدفه الرابع عن طريق أحمد فرحان.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 71 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد الكرمة عند النقطة 46 بالمركز التاسع.

وشهد اللقاء حضور مدرب المنتخب الجديد غراهام أرنولد في ملعب الرمادي لمتابعة مباراة الكرمة والشرطة في دورينجومالعراق.