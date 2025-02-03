دوري نجوم العراق.. النفط يكرم وفادة كربلاء بهدف وحيد

شفق نيوز/ فاز فريق النفط على مضيفه فريق كربلاء، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ملعب الساحر أحمد راضي، وانتهت لصالح النفط بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل النفط هدفه الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 63 عن طريق المحترف رامسز كبريل.

وبهذه النتيجة رفع فريق النفط رصيد للنقطة 27 بالمركز الثامن، وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 15 بالمركز 18.