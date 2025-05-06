دوري نجوم العراق.. النفط يتغلب على ضيفه دهوك بهدف وحيد

شفق نيوز/ فاز ‏فريق النفط على ضيفه دهوك بهدف دون مقابل، مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات الجولة 32 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة السادسة مساءً.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ‏وفي الشوط الثاني سجل النفط هدفه الوحيد بيسارية جميلة عن طريق اللاعب أحمد خالد في الدقيقة 54.

‏وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 48 بالمركز السابع، وتجمد رصيد دهوك عند النقطة 47 بالمركز الثامن.

وشهد اللقاء طرد لاعب دهوك البرازيلي لوكاس إنريكي في الدقيقة 68، للعبه المتعمد الخطر ضد لاعب النفط، علماً أنه حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 58، ليكمل دهوك المباراةبعشرةلاعبين.