دوري نجوم العراق.. النجف يُكرم وفادة نفط ميسان برباعية

شفق نيوز/ فاز فريق النجف على ضيفه نفط ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة الخامسة والنصف مساءً وانتهت لصالح "غزلان البادية" بنتيجة 4-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق النجف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لنفط ميسان، جاءت أهداف النجف عن طريق دومنيك مندي هدفين في الدقيقتين 29 و43، وهدف لمحمد قاسم في الدقيقة 42، بينما جاء هدف نفط ميسان في الدقيقة 20 عن طريق أوكيكي أوفلابي.

وفي الشوط الثاني سجل النجف هدفاً رابعاً عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب أحمد مكنزي في الدقيقة 84.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 12 بالمركز السادس، وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 11 بالمركز التاسع.