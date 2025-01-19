دوري نجوم العراق.. النجف يحقق فوزاً صعباً على الميناء في "مباراة مثيرة"

شفق نيوز/ فاز فريق النجف، مساء اليوم الأحد، على ضيفه فريق الميناء بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة 15 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة 5:00 مساءً، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم النجف بهدفين دون مقابل على الميناء، اذ جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب احمد مكنزي، في الدقيقة 21، فيما أضاف المحترف لياي بليف الهدف الثاني في الدقيقة 38 .

ومع بداية الشوط الثاني وعند الدقيقة 46 سجل النجف هدفه الثالث عن طريق المحترف بشير كورياني، وقلص الميناء الفارق في الدقيقة 53 عن طريق اللاعب مناويل، وفي الدقيقة 80 سجل الميناء هدفه الثاني من رأسية رائعة لمهند عبد الرحيم.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 21 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 19 بالمركز 13.