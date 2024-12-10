دوري نجوم العراق.. النجف ونفط البصرة "حبايب"

شفق نيوز/ تعادل فريقا النجف ونفط البصرة من دون أهداف، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة الخامسة من مساء اليوم وانتهت بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 17 بالمركز الثاني، كما رفع نفط البصرة رصيده للنقطة 11 بالمركز 16.

وأدار اللقاء طاقم تحكيمي مؤلف من زيد ثامر حكم ساحة، وأكرم علي مساعدا أول، ومحمد إياد مساعد ثاني، وليث فرحان حكماً رابعاً، وأحمد جمعة حكم "VAR".