دوري نجوم العراق.. الميناء يمطر شباك أمانة بغداد برباعية نظيفة

شفق نيوز- البصرة

‏حقق فريق الميناء فوزاً كبيراً على ضيفه أمانة بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، في أولى مباريات الجولة 30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب الميناء الأولمبي في البصرة عند الساعة 7:30 مساءً وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 4-0.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

‏وفي الشوط الثاني سيطر فريق الميناء على مجريات اللعب ليسجل أربعة أهداف، حيث جاء الهدف الأول للميناء في الدقيقة 49 عبر اللاعب ياسين سامية، وأضاف السفانة هدفه الثاني في الدقيقة 72 عن طريق نفس اللاعب ياسين سامية، الذي عاد ليسجل هدف الميناء الثالث "الهاتريك" في الدقيقة 77، وعاد الميناء ليسجل هدفه الرابع في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز رفع الميناء رصيده للنقطة 31 بالمركز 15، بينما تجمد رصيد أمانة بغداد عند النقطة 31 بالمركز 16 بفارق المواجهات المباشرة عن الميناء.