دوري نجوم العراق.. الميناء يخطف نقاط لقاء ديربي الجنوب من الغراف

شفق نيوز- دهوك

خطف فريق الميناء فوزاً ثميناً من ضيفه الغراف بهدف دون رد في ديربي الجنوب، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب نادي دهوك وهو الملعب الافتراضي لنادي الغراف عند الساعة الخمسة عصراً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلمي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل الميناء هدفه في الدقيقة 61 عن طريق ياسين سامية.

وبهذا الفوز رفع الميناء رصيده للنقطة 34 بالمركز 15 وتجمد رصيد الغراف عند النقطة 37 بالمركز 14.