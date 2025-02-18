دوري نجوم العراق.. الكهرباء "يصعق" الكرخ مرتين

شفق نيوز/ ‏فاز فريق الكهرباء على ضيفه الكرخ، مساء اليوم الثلاثاء، في انطلاق منافسات الجولة 21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب نادي الزوراء عند الساعة الخامسة مساء، وانتهت لصالح الكهرباء 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدف دون مقابل للكرخ، جاء الهدف قبل نهاية الشوط عن طريق محمد سويعيد.

وفي الشوط الثاني أضاف الكهرباء هدفه الثاني عن طريق نهاد محمد في الدقيقة 59.

وبهذا النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 26 بالمركز 14، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 25 بالمركز 15.