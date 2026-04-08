‏دوري نجوم العراق.. الكرمة يقسو على دهوك بثلاثية نظيفة

شفق نيوز- الأنبار

‏حقق فريق الكرمة فوزاً مستحقاً على ضيفه فريق دهوك بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري النجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة عند الساعة الـ7:30 مساءً على ملعب الجولان وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرمة.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكرمة بهدفين دون رد، جاء الهدف الأول عن طريق مؤمل عبد الرضا في الدقيقة 19، وأضاف أيمن حسين الهدف الثاني للكرمة من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني أضاف أيمن حسين هدفاً ثالثاً للكرمة في الدقيقة 77 جاء من تسديدة جميلة رفعها من فوق حارس المرمى.

وبهذا الفوز رفع الكرمة رصيده للنقطة 47 بالمركز السادس، وتجمد رصيد دهوك عند النقطة 37 بالمركز العاشر.