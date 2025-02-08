دوري نجوم العراق.. الكرمة يغرق سفن الميناء بهدفين نظيفين

شفق نيوز/ فاز فريق الكرمة على مضيفه الميناء بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 19 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة اليوم السبت في الساعة الخامسة عصراً على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة.

انتهى الشوط الاول بتقدم الكرمة بهدف دون مقابل لفريق الميناء، جاء الهدف عن طريق اللاعب مؤمل عبد الرضا في الدقيقة 24 .

وفي الشوط الثاني أضاف الگرمة هدفه الثاني في الدقيقة 83 عن طريق محمد عدنان.

وبهذه النتيجة رفع الكرمة رصيده للنقطة 24 بالمركز 12، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 20 بالمركز 16.