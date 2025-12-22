دوري نجوم العراق.. الكرخ يتغلب على الغراف وتعادل إيجابي للموصل ونفط ميسان

شفق نيوز- بغداد/ دهوك

فاز فريق الكرخ على نظيره الغراف، فيما تعادل فريقا الموصل ونفط ميسان، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة الكرخ والغراف على ملعب الساحر أحمد راضي وانتهت لصالح الكرخ بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكرخ بهدف دون مقابل للغراف جاء الهدف في الدقيقة 40 عن طريق اللاعب حيدر أحمد سالم.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 14 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد الغراف عند النقطة 12 بالمركز التاسع.

وفي المواجهة الثانية التي جرت ضمن المنافسات نفسها، تعادل فريق الموصل مع ضيفه نفط ميسان بنتيجة 1-1، وجرت المباراة على ملعب دهوك، الملعب الافتراضي للموصل.

وسجل الموصل أولاً في الدقيقة 40 عن طريق المحترف روش رونينج، وتمكن نفط ميسان من تعديل النتيجة في الدقيقة 45+4 عن طريق ديمي داودا.

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة حتى نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الموصل رصيده للنقطة 10 بالمركز 12، كما رفع نفط ميسان رصيده للنقطة الخامسة بالمركز 17.