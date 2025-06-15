دوري نجوم العراق.. "القيثارة" يحرق آبار النفط برباعية والقاسم يفاجئ "النوارس" بهدفين

شفق نيوز/ ‏حقق فريق فريق القاسم مفاجأة ثقيلة بالفوز على مضيفه الزوراء، فيما تلقى النفط خسارة ثقيلة من فريق الشرطة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت مباراة الزوراء والقاسم على ملعب الأول عند الساعة السادسة مساء، وانتهت لصالح القاسم بنتيجة 2-1.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق القاسم بهدفين دون مقابل للزوراء، جاء الهدف الأول عن طريق محمد خالد في الدقيقة 25، وأضاف القاسم هدفه الثاني في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب سيف رشيد.

وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدف التقليص عن طريق ممادو سورو في الدقيقة 50.

‏وبهذه النتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 51 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد الزوراء عند النقطة 74 بالمركز الثاني.

وضمن المنافسات نفسها عزز فريق الشرطة صدارته بفوز مهم على ضيفه فريق النفط بنتيجة 4-0.

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الشعب الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل للنفط جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب سجاد جاسم في الدقيقة 45+1.

وأضاف الشرطة هدفه الثاني في الشوط الثاني عن طريق محمود المواس في الدقيقة 71، وعاد الشرطة ليسجل هدفه الثالث في الدقيقة 79 عن طريق محمد بن مشارك، وعاد نفس اللاعب محمد بن مشارك ليسجل هدف الشرطة الرابع في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 80 متمسكاً بالمركز الأول، وتجمد رصيد النفط عند النقطة 52 بالمركز الثامن.