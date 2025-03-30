دوري نجوم العراق.. القيثارة تمزق شباك الصقور برباعية نظيفة

شفق نيوز/ فاز فريق الشرطة على ضيفه فريق القوة الجوية مساء الاحد برباعية نظيفة في ديربي جماهيري ضمن منافسات الجولة 25 دوري نجوم العراقي لكرة القدم.

‏جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة 11:30 مساءً.

‏انتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين دون مقابل جاء الهدف الاول عن طريق أيوب بن مشارك في الدقيقة 11، وجاء الهدف الثاني بنيران صديقة حينما ارسل مدافع القوة الجوية رسلان حنون الكرة بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 28 .

وفي الشوط الثاني اضاف فريق الشرطة هدفه الثاني بنيران صديقة ايضا حينما ارسل مدافع القوة الجوية حمد مشعان الكرة بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 65، وفي الدقيقة 68 جاء هدف الشرطة الرابع عن طريق مهند علي في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 50 بالمركز الثاني وتجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 41 بالمركز الرابع.

وفي مباراة أخرى ضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق نفط ميسان على مضيفه فريق نفط البصرة بهدف دون رد .

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الفيحاء .

انتهى الشوط الاول بتقدم نفط ميسان بهدف دون مقابل جاء الهدف عن طريق علي لطيف في الدقيقة 36 ، وفي الشوط الثاني سجل.

وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 35 بالمركز التاسع وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 23 بالمركز 17 .