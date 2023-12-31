دوري نجوم العراق.. القوة الجوية يعزز صدارته بثلاث نقاط وجمهور النجف  يرد بـ"الدخانيات"

شفق نيوز/ فاز نادي القوة الجوية على مضيفه النجف بهدف دون رد في ختام منافسات الجولة الثانية عشر لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف دون رد جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح أيمن حسين في الدقيقة 45+10.

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة ليعود القوة الجوية إلى بغداد محملاً بثلاث نقاط ثمينة عززت صدارته برصيد 30 نقطة.

وشهد اللقاء توقف في الدقيقة 71 بعد قيام جمهور النجف برمي لاعبي الجوية بدخانيات نارية أصيب بها حارس مرمى الجوية محمد حميد والمدافع سامح سعيد ليقرر مشرف اللقاء إبعاد الجمهور من خلف مرمى الجوية ليتم استئناف اللعب عند الدقيقة 76.

كما تعادل فريق نادي الزوراء مع ضيفه النفط بنتيجة 1-1 في إطار المنافسات ذاتها .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل الزوراء اولاً عن طريق المحترف كولينز اوباري في الدقيقة العاشرة ، وجاء هدف التعديل للنفط عن طريق سمسون داري في الدقيقة 37 .

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية اللقاء.

جرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الزوراء.