دوري نجوم العراق.. القوة الجوية يخطف ثلاث نقاط نظيفة من أربيل

شفق نيوز/ فاز فريق القوة الجوية على مضيفه أربيل، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام مباريات الجولة 18 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل، وانتهت لصالح "الصقور" بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف دون مقابل لأربيل، سجله قائد الفريق سعد عبد الأمير في الدقيقة 37.

ومع بداية الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الثاني في الدقيقة 47 عن طريق هداف المنتخب العماني المحترف عصام الصبحي وهو أول أهدافه في دوري نجوم العراق.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية للنقطة 31 بالمركز السادس، وتجمد رصيد أربيل عند النقطة 28 بالمركز الثامن.

وكانت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق لكرة القدم قد أجلت مباراة الطلبة ودهوك، والشرطة مع ضيفه نفط البصرة ضمن الجولة 18 المقررة اليوم الثلاثاء إلى وقت آخر بسبب ارتباط فريق دهوك ببطولة كأس الخليج للأندية الأبطال، والشرطة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.