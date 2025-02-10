دوري نجوم العراق.. القوة الجوية يحقق الفوز على كربلاء

شفق نيوز/ ‏تمكن فريق القوة الجوية من تحقيق الفوز على ضيفه كربلاء، مساء اليوم الاثنين، في ختام منافسات المرحلة الأولى من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الخامسة مساء وانتهت لصالح القوة الجوية بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق القوة الجوية هدفه في الدقيقة 52 عن طريق المحترف العماني عصام الصبحي.

وشهد اللقاء طرد لاعب كربلاء عبد العباس أياد في الدقيقة 84 لتعمده ضرب لاعب القوة الجوية ليكمل كربلاء المباراة بعشرة لاعبين، كما طرد حكم اللقاء قائد القوة الجوية سعد عبد الأمير في الدقيقة 86 لتراكم البطاقات، وأيضاً طرد لاعب الجوية رسلان حنون قبل نهاية اللقاء لتراكم البطاقات ليكمل الجوية المباراة بتسعة لاعبين.

‏وبهذه النتيجة رفع فريق القوة الجوية رصيده للنقطة 34 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 15 بالمركز 18.