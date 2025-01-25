دوري نجوم العراق.. الغزلان تضرب الصقور برباعية نظيفة

شفق نيوز/ حقق فريق النجف، يوم السبت، فوزا تاريخياً على ضيفه القوة الجوية بنتيجة 4-0 في ختام منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏المباراة التي أقيمت على ملعب النجف الدولي في الساعة الخامسة مساءً، انتهى شوطها الأول بتقدم فريق النجف بثلاثة أهداف دون مقابل للقوة الجوية، سجل الأول عن طريق اللاعب محمد قاسم في الدقيقة الثامنة، وأضاف المحترف دومنيك ميندي هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 20، بينما جاء الثالث عن طريق المحترف التونسي البشير بن محمد في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني سجل النجف هدفه الرابع من ركلة جزاء نفذها بنجاح محمد قاسم في الدقيقة 81، وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 24 بالمركز الثامن، بينما تجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 28 بالمركز السادس.