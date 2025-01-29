دوري نجوم العراق.. الطلبة يتغلب على كربلاء ونفط البصرة يتخطى ديالى

شفق نيوز/ فاز فريق الطلبة على مضيفه كربلاء، كما تغلب نفط البصرة على ضيفه ديالى، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة الطلبة وكربلاء على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة الخامسة مساءً، وانتهت لصالح الطلبة بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق الطلبة بهدف واحد دون مقابل لفريق كربلاء، وجاء الهدف في الدقيقة 18 عن طريق المحترف سيمون مسوفا.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى الدقيقة 90+4 حيث سدد لؤي العاني قذيفة من مسافة بعيدة ليعلن عن الهدف الثاني للطلبة.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 33 ليقفز إلى المركز الثاني، فيما تجمد رصيد كربلاء عند النقطة 15 بالمركز 17.

وبنفس التوقيت ‏جرت مباراة نفط البصرة وديالى على ملعب الفيحاء في البصرة، وانتهت لصالح البصريين بنتيجة 1-0.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني تمكن نفط البصرة من تسجيل هدف التقدم قبل نهاية المباراة بالدقيقة 90+3 عن طريق قاسم محمد.

وبهذه النتيجة رفع نفط البصرة رصيده للنقطة 17 بالمركز 16، وتجمد رصيد ديالى عند النقطة 6 بالمركز الأخير.