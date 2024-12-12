دوري نجوم العراق.. الطلبة يحقق الفوز على ديالى

شفق نيوز/ ‏تغلب فريق الطلبة على مضيفه ديالى، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري النجوم العراقي لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد عند الساعة الخامسة مساءً وانتهت لصالح الطلبة بهدف وحيد دون رد من ديالى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الطلبة بهدف دون مقابل لفريق ديالى جاء الهدف عند الدقيقة 45+5 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب لؤي العاني، ولم تتغير النتيجة حتى نهاية المباراة.

وشهد اللقاء طرد لاعب ديالى أحمد خالد بالدقيقة 43 ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 17 بالمركز السابع، وتحمد رصيد ديالى عند النقطة 4 بالمركز 19.

وأدار اللقاء طاقم تحكيمي مؤلف من حامد علي حكم ساحة، وولاء حسين مساعد أول، وأدهم عيسى مساعد ثاني، وأمجد عيسى حكم رابع، وعلي حسين حكم "VAR".