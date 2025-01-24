دوري نجوم العراق.. الطلبة يحقق الفوز على النفط وزاخو ونفط ميسان "حبايب"

شفق نيوز/ فاز فريق الطلبة على النفط، فيما تعادل فريقا زاخو ونفط ميسان، يوم الجمعة، في انطلاق منافسات الجولة 16 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة الطلبة والنفط على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة 2:30 عصراً، وانتهت لصالح الطلبة بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الطلبة بهدف دون مقابل للنفط، سجل الهدف اللاعب سيمون موسوفا في الدقيقة الرابعة، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 30 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد النفط عند النقطة 24 بالمركز الثامن.

وفي المباراة الثانية التي جرت في نفس الوقت على ملعب ميسان الأولمبي، تعادل فريق نفط ميسان مع ضيفه زاخو بنتيجة 1-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل نفط ميسان هدفه في الدقيقة 70 من قذيفة سددها اللاعب علاء سعد من خارج منطقة الجزاء، وتمكن زاخو من تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب أمجد عطوان في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 29 بالمركز الرابع، ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 23 بالمركز التاسع.