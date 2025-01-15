دوري نجوم العراق.. الطلبة يحقق الفوز على اربيل

شفق نيوز/ فاز فريق الطلبة على ضيفه فريق أربيل بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 14 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة في الساعة 2:30 عصراً على ملعب الساحر أحمد راضي في العاصمة بغداد.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1 سجل اربيل اولا من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب شيركو كريم في الدقيقة 11، وتمكن فريق الطلبة من تعديل النتيجة في الدقيقة 20 عن طريق المحترف اوستين اموتيو ، وعزز الطلبة النتيجة بتسجيله الهدف الثاني عن طريق اللاعب شريف عبد الكاظم بالدقيقة 49 .

وبهذه النتيجة رفع الطلبة النتيجة للنقطة 24 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 19 بالمركز العاشر.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من حيدر عدوان حكم ساحة، واكرم علي مساعد أول، وأكرم إسماعيل مساعد ثاني، واحمد قاسم حكم رابع ، وأحمد جمعة حكم "VAR" .