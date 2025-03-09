دوري نجوم العراق.. الطلبة يتغلب على نفط البصرة والكرمة يعمق جراحات الحدود

شفق نيوز/ فاز فريق الطلبة على مضيفه نفط البصرة، كما تغلب نادي الكرمة على الحدود، مساء اليوم الأحد، في منافسات الجولة 23 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وجرت مباراة الطلبة ونفط البصرة على ملعب الفيحاء في البصرة عند الساعة التاسعة والربع مساءً، وانتهت لصالح الطلبة بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الطلبة بهدف دون مقابل لنفط البصرة سجل الهدف اللاعب المحترف سايمون مسوفا، وفي الشوط الثاني أضاف الطلبة هدفه الثاني عن طريق نفس اللاعب سايمون مسوفا في الدقيقة 90+1.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 37 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 22 بالمركز 17.

وفي المباراة الثانية فاز فريق الكرمة على مضيفه فريق الحدود بنتيجة 3-0، وجرت المباراة في التوقيت نفسه على ملعب الساحر أحمد راضي الذي غطته مياه الأمطار مما أثر على الأداء العام للاعبي الفريقين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكرمة بهدف دون مقابل للحدود، سجل هدف الكرمة اللاعب المحترف يوسف أومارو في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني سجل الكرمة هدفه الثاني عن طريق محمد عدنان في الدقيقة 48، وعاد الكرمة ليسجل هدفه الثالث عن طريق نفس اللاعب يوسف أومارو في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة رفع فريق الكرمة رصيده للنقطة 33 بالمركز السابع، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 13 بالمركز 20.