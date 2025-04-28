دوري نجوم العراق.. الطلبة ونفط ميسان "حبايب"

شفق نيوز/ تعادل فريقا الطلبة وضيفه نفط ميسان، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي في الساعة الـ7:30 مساءً، وانتهت بنتيجة 1-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الطلبة بهدف واحد دون مقابل لنفط ميسان، جاء الهدف عن طريق اللاعب سايمون ماسوفا في الدقيقة 10.

ومع بداية الشوط الثاني سجل فريق نفط ميسان هدف التعديل عن طريق اللاعب عثمان سييل.

وبهذه النتيجة رفع فريق الطلبة رصيدة للنقطة 49 بالمركز الرابع، كما رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 43 بالمركزالتاسع.